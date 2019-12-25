Младенца, все родные которого умерли от коронавируса, может забрать биологический отец

Также заявление об опеке подала тетя ребенка.

Новорожденного мальчика, потерявшего мать, бабушку и дедушку из-за коронавируса в Петербурге хочет забрать тетя и, предположительно, биологический отец. Об этом сообщил аппарат городского уполномоченного по правам ребенка.

Ребенок, рожденный 8 ноября, находится в реанимационном отделении Детской городской больницы в стабильно тяжелом состоянии. При этом у мальчика наблюдается положительная динамика. Он может пробыть под наблюдением врачей еще не менее трех недель.

В настоящий момент в органы опеки поступили два заявления – от молодого человека, который считает себя биологическим отцом новорожденного, и двоюродной тети мамы ребенка, проживающей в Мордовии.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса погибла вся семья новорожденного мальчика: мама, бабушка и дедушка. 36-летняя женщина была на 32-й неделе беременности, когда заболела. Ее поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Ребенка удалось спасти, а вот его мать умерла.

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