Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе

Ихтияр Мирзоев помещен под стражу за трагедию с пожаром.

Басманный суд города Москвы в четверг 10 ноября арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева. Мужчина является фигурантом уголовного дела из-за произошедшей трагедии в местном клубе-кафе "Полигон". Жертвами инцидента стали 13 человек, которые скончались в пожаре. В ночь на субботу 5 ноября также пострадали пять человек. Они получили ожоги, но смогли выжить. Правоохранительные органы установили, что парламентарий является владельцем здания, в котором находилось общественное место. Он стал третьим помещенным под стражу человеком по данному расследованию. Ранее в СИЗО отправились предполагаемый виновник возгорания и директор фирмы, которая владела учреждением.

Суд избрал в отношении Мирзоева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января. пресс-служба суда

Депутату предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности. Ихтияру Мирзоеву может грозить наказание в виде семи лет лишения свободы.

Правительство Костромской области объявило 7 ноября траур по погибшим во время пожара в клубе "Полигон".

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