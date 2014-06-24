Правительство Костромской области объявило 7 ноября траур по погибшим во время пожара в клубе "Полигон"

Огонь распространился на площади трех с половиной тысяч квадратных метров. Обвалилась кровля. Погибли 15 человек.

В понедельник, 7 ноября, в Костромской области будет объявлен траур в связи с трагедией в кафе "Полигон". Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Ситников.

В области в этот день отменят все развлекательные мероприятия, на региональных каналах не будут показывать веселые программы и фильмы. Приспустят государственные флаги.

В этот день будут вспоминать тех, кто погиб ночью 5 ноября в кафе "Полигон" во время пожара. Напомним, возгорание началось из-за использования в здании 23-летним посетителем ракетницы. Молодым человек достал пиротехнику в момент драки с агрессивной компанией. Подробности случившегося уточняются.

Огонь распространился на площади трех с половиной тысяч квадратных метров. Обвалилась кровля.

Более 250 посетителей успели выбежать на улицу. Но не все смогли покинуть кафе. 15 человек погибли.

Спасатели завершили разбор завалов в ночном клубе "Полигон" в Костроме.

Ранее на Piter.tv: появилось видео с костромским клубом после пожара.

Видео: Telegram / Shot