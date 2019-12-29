Суд арестовал землю Seven Suns Development на намыве Васильевского острова

Теперь компания не сможет совершать сделки, связанные с арестованными участками.

Петербургский арбитражный суд арестовал шесть гектаров земли на намывных территориях Васильевского острова, принадлежащие компании Seven Suns Development. Об этом говорят данные из картотеки арбитражного суда.

Три иска в суд подала организация "Терра Нова", сумма претензий составила более миллиарда 150 миллионов рублей. С этого момента Seven Suns Development будет запрещено совершать сделки, связанные с арестованными участками. Ранее "Терра Нова" подавала похожий иск на 45 миллионов рублей. Заседание по делу пройдет 23 апреля.

Ранее мы писали, что в городском суде Петербурга подтвердили законность застройки участка на Смольной набережной.

Фото: пресс-служба Seven Suns Development