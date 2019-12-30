В городском суде Петербурга подтвердили законность застройки участка на Смольной набережной

Арбитраж признал обоснованным решение убрать участок из ЗНОП для возведения Судебного квартала.

В Петербурге наконец урегулировали вопрос законности исключения территории на Смольной набережной из списка охраняемых. Арбитраж признал обоснованным решение убрать участок из ЗНОП для возведения Судебного квартала.

Речь идет об участке, где будет возведено новое здание Верховного суда РФ и целый Судебный квартал. Городские власти приняли решение задействовать пустующую территорию, не пользующуюся популярностью у петербуржцев как место общественного отдыха. Неофициально участок носит название "Сад на Неве", но по документам садом не является.

Долгое время территория в Генплане города была предназначена для строительства - когда планировали Орловский тоннель, там хотели разместить инженерные коммуникации.

Для того чтобы не разрушать "зеленый баланс" в центре Петербурга, правительство выделило участки, компенсирующие горожанам площади ЗНОП. Вместо 2,85 га они получат 3,62 га на шести разных участках. Именно это обстоятельство учитывал суд, когда выносил решение - новые "зеленые" территории району выдали, и даже в большем объеме.

Более того, прокурор подчеркнул, что процедура внесения изменений в закон "О зеленых насаждениях" не была нарушена: депутаты одобрили документ.

Ранее "Невский новости" разбирались, как появление Судебного квартира повлияет на "зеленый" статус Центрального района Петербурга.

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