Суд арестовал подростков, готовивших теракт в Керчи

Параллельно в СК РФ проводятся следственные действия еще в трех регионах страны.

Стало известно, что два подростка, предположительно готовивших теракты в Керчи, арестованы на время следствия. Киевский районный суд Симферополя заключил их под стражу до 18 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что крымское подразделение ФСБ предотвратило два теракта в керченских образовательных учреждений. Нападение готовили два подростка.

Отмечается, что задержанными оказались юноши 2004 и 2003 годов рождения, у них изъяли самодельные бомбы, начиненные поражающими элементами, а также компоненты для производства взрывчатых веществ. Как выяснилось, испытания несостоявшиеся террористы проводили на домашних животных.