Суд арестовал подростков, готовивших теракт в Керчи

Стало известно, что два подростка, предположительно готовивших теракты в Керчи, арестованы на время следствия. Киевский районный суд Симферополя заключил их под стражу до 18 апреля.
Ранее мы сообщали о том, что крымское подразделение ФСБ предотвратило два теракта в керченских образовательных учреждений. Нападение готовили два подростка.
Отмечается, что задержанными оказались юноши 2004 и 2003 годов рождения, у них изъяли самодельные бомбы, начиненные поражающими элементами, а также компоненты для производства взрывчатых веществ. Как выяснилось, испытания несостоявшиеся террористы проводили на домашних животных.
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