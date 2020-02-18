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ФСБ пресекла два теракта в керченских образовательных учреждениях

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Задержанные оказались подростками 2003 и 2004 годов рождения.

Крымское подразделение ФСБ предотвратила два теракта в керченских образовательных учреждений, сообщили РИА Новости 18 февраля. Нападение готовили два подростка.

Отмечается, что задержанными оказались юноши 2004 и 2003 годов рождения, у них изъяли самодельные бомбы, начиненные поражающими элементами, а также компоненты для производства взрывчатых веществ. Как выяснилось, испытания несостоявшиеся террористы проводили на домашних животных.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о приготовлении преступления и террористическом акте.

Ранее мы рассказывали, что связь возможного убийцы Хангошвили с ФСБ опровергли.

Теги: теракт, фсб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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