ФСБ пресекла два теракта в керченских образовательных учреждениях

Задержанные оказались подростками 2003 и 2004 годов рождения.

Крымское подразделение ФСБ предотвратила два теракта в керченских образовательных учреждений, сообщили РИА Новости 18 февраля. Нападение готовили два подростка.

Отмечается, что задержанными оказались юноши 2004 и 2003 годов рождения, у них изъяли самодельные бомбы, начиненные поражающими элементами, а также компоненты для производства взрывчатых веществ. Как выяснилось, испытания несостоявшиеся террористы проводили на домашних животных.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о приготовлении преступления и террористическом акте.

Ранее мы рассказывали, что связь возможного убийцы Хангошвили с ФСБ опровергли.