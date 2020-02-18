ФСБ пресекла два теракта в керченских образовательных учреждениях

Крымское подразделение ФСБ предотвратила два теракта в керченских образовательных учреждений, сообщили РИА Новости 18 февраля. Нападение готовили два подростка.
Отмечается, что задержанными оказались юноши 2004 и 2003 годов рождения, у них изъяли самодельные бомбы, начиненные поражающими элементами, а также компоненты для производства взрывчатых веществ. Как выяснилось, испытания несостоявшиеся террористы проводили на домашних животных.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о приготовлении преступления и террористическом акте.
Ранее мы рассказывали, что связь возможного убийцы Хангошвили с ФСБ опровергли.
Обсуждение ( 0 )