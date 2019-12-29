Суд арестовал петербуржца, укравшего телефон у "Человека-паука"

Мужчина открыто похитил похитил телефон Apple iPhone 8+.

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу Андрея П., который украл у аниматора в костюме Человека-паука мобильный телефон. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчина открыто похитил похитил телефон Apple iPhone 8+. В это время Человек-паук и Робот Бамблби проводили благотворительную анимационно-развлекательную программу в торговом центре.

Поймать Андрея П. смог охранник ТРК.

В столкнувшейся с "Чижиком" полицейской машине перевозили арестованного петербуржца.

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