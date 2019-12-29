В столкнувшейся с "Чижиком" полицейской машине перевозили арестованного петербуржца

Мужчина похитил у аниматора в торговом центре его смартфон.

Утром 25 февраля на перекрестке проспекта Косыгина и улицы Передовиков столкнулись полицейская машина и трамвай "Чижик". История приобрела новый поворот, когда в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили о том, что стражи порядка перевозили в "УАЗе" арестованного часом ранее петербуржца Андрея Пегова.

Также утром вторника Красногвардейский районный суд постановил заключить Пегова под стражу за похищение дорогостоящего телефона. 23 февраля мужчина проходил мимо аниматора в костюме Человека-паука в ТРЦ "Заневский Каскад" и открыто украл с музыкальной колонки, находящейся рядом с аниматором, его айфон стоимостью более 20 тысяч рублей. Остановить грабителя смог охранник ТРЦ. Под арестом Пегов пробудет почти до конца марта.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"