Петербуржец отправился под арест за WhatsApp-сообщения с угрозами следователю

Мужчина грубил правоохранителю и грозил насилием.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест до конца декабря горожанина Дмитрия Шмакова. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Выяснилось, что Шмаков, будучи обвиняемым по уголовному делу об оскорблении представителя власти, начал угрожать следователю посредством сообщений в мессенджере WhatsApp. Злоумышленник считал, что следователь плохо выполняет свою работу по расследованию преступлений, и потому прислал мужчине ряд сообщений с грубыми оскорблениями и угрозами насилия.

Шмакова задержали 5 ноября и предъявили обвинение, мужчина признал вину. За плечами у злоумышленника оказался значительный опыт преступной деятельности, а угрозы мужчина рассылал в день оглашения его приговора по другому делу.

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