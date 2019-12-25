Суд арестовал девушку с сайта знакомств, оставившую пенсионера без 3 млн рублей

Она украла сейф с деньгами, пока никто не видел.

Приморский районный суд избрал меру пресечения женщине, которая обокрала пенсионера на 3 млн рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, Мухайё Халикова 24 января 2020 года похитила чужое имущество, находясь в гостях на улице Савушкина, дом 143, корпус 1. Злоумышленница воспользовалась тем, что никто не следит за ее действиями.

Накануне в пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщили, что потерпевшим оказался 67-летний предприниматель. Он познакомился с 33-летней гражданкой одной из стран Средней Азии в Интернете.

В этот же день Халикову задержали, а на следующий день предъявили обвинение. Она полностью признала свою вину, но давать показания отказалась. Женщина останется под стражей до 8 апреля 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сбежавшую из Боткинской больницы в Петербурге пациентку оштрафуют.

Фото: pixabay.com