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Сбежавшую из Боткинской больницы в Петербурге пациентку оштрафуют
Сегодня, 20:00
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nadezhda_sib

Сбежавшую из Боткинской больницы в Петербурге пациентку оштрафуют

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После побега ее никто не искал.

Петербурженка, сбежавшая из Боткинской больницы с подозрением на коронавирус, заплатит штраф. Ранее она вернулась из поездки в Китай. 

Накануне девушка покинула изобокс инфекционной больницы, замкнув электроцепь и взломав замок. Она объяснила, что это удалось сделать благодаря физико-математическому образованию. 

На протяжении четырех дней она находилась дома, за это время ее никто не искал. 

По информации "78.ru", штраф составит от 300 до 600 рублей. 

Ранее Роспотребнадзор заявил о ненадежности тестов на коронавирус. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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