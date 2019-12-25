Сбежавшую из Боткинской больницы в Петербурге пациентку оштрафуют

После побега ее никто не искал.

Петербурженка, сбежавшая из Боткинской больницы с подозрением на коронавирус, заплатит штраф. Ранее она вернулась из поездки в Китай.

Накануне девушка покинула изобокс инфекционной больницы, замкнув электроцепь и взломав замок. Она объяснила, что это удалось сделать благодаря физико-математическому образованию.

На протяжении четырех дней она находилась дома, за это время ее никто не искал.

По информации "78.ru", штраф составит от 300 до 600 рублей.

Ранее Роспотребнадзор заявил о ненадежности тестов на коронавирус.

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