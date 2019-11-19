Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Охранник свою вину не признает и заявил на суде, что сделал все, что мог.

Суд отправил под арест на 2 месяца охранника колледжа в Благовещенске, в котором студент стрелял в одногруппников.

14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь на поражение по учащимся. После случившегося задержали охранника колледжа. Сегодня, 19 ноября, охранника арестовали на 2 месяца, до 14 января 2020 года.

Охранник вину свою не признает. Он заявил, что работал без трудового договора и сделал все, что от него зависит. Он вывел студентов из колледжа и вызвал экстренные службы. Защита намерена обжаловать арест, заявляя, что мужчина перенес в 2015 году инфаркт, у него двое несовершеннолетних детей, которых не с кем оставить, так как жена работает.

Видео: Mash