Суд арестовал обвиняемого в убийстве подростка в Понтонном

Подозреваемый вину признал частично.

Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве подростка в Понтонном. Подробности процесса приводят в объединенной пресс-службе судов Северной столицы 21 марта. Молодого человека арестовали до 19 мая 2021 года. Роман Царенков признал вину частично, полагал, что превысил пределы необходимой самообороны и просил домашний арест.

Следствие предполагает, что накануне у Городской поликлиники №17 мужчина нанес удары колюще-режущим предметом подростку.

Царенков отметил, что когда выпивал с друзьями, к ним подошла компания молодых людей. Он рассказал, что один из компании начал выражать в его адрес негатив по неизвестной причине. Перепалка перешла в драку – 16-летний подросток набросился на Царенкова и начал его душить. После этого обвиняемый достал нож и ударил его несколько раз. После этого Царенков сбежал с места происшествия, опасаясь расправы друзей.

Напомним, что в субботу, 20 марта, в полицию позвонил подросток. Он рассказал правоохранителям, что в поселке Понтонный на улице Александра Товпеко произошла драка.

Сотрудники отдела прибыли на место происшествия и обнаружили 17-летнего юношу с ножевым ранением в области сердца. Мальчик скончался до прибытия скорой помощи.

Фото: Piter.tv