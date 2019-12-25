В Петербурге суд арестовал обвиняемого в сбыте наркотиков

Он попросил домашний арест, однако вместо этого отправился в СИЗО до 7 июля.

В субботу, 15 мая, Петроградский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Камбура. Он обвиняется в совершении преступления по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

В феврале 2021 года региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении петербуржца. Так, с 1 по 7 февраля этого года неизвестный вышел на связь с гражданином, действующим в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Он попросил приобрести у него 1 килограмм наркотического средства. В это же время супруги Камбур обратились к неустановленному лицу для приобретения этого же средства для дальнейшего сбыта.

В селе Никольское закладку с муляжом оставили 8 февраля этого года, после данные отправили неизвестному. Незнакомец же отправил за ней Камбура. Так, на следующий день на названное место прибыл обвиняемый с женой, где на месте был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Правоохранители отправились в город Коммунар для осмотра квартиры, где проживал Камбур. Однако ему удалось сбежать, а также петербуржец проживал под другим именем. Найти и задержать обвиняемого удалось 14 мая. В этот же день ему были предъявлены обвинения, однако он отказался от дачи показаний.

Не трудоустроен, живет на доходы от преступной деятельности. Причастность к вменяемому деянию подтверждается, в том числе, показаниями его жены. Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Камбур попросил домашний арест, однако вместо этого отправился в СИЗО до 7 июля.

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Фото: Piter.tv