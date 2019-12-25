На данный момент 8 из 11 задержанных пробудут в СИЗО.

Суд арестовал наиболее активных участников беспорядков на Амурском ГПЗ. Об этом "РИА Новостям" сообщили представители Следственного комитета России по региону. Они объяснили, что Благовещенский городской суд заключил под стражу 8 из 11 участников акции протеста. Они пробудут в СИЗО до 20 сентября.

Благовещенский городской суд избрал еще для шести человек, то есть всего восемь, меру пресечения - заключение под стражу на два месяца Алексей Лубинский, старший помощник руководителя СУСК РФ по Амурской области

Напомним, что 11 участников забастовки были задержаны 20 июля представителями СК Амурской области. В этот же день стало известно, что два человека получили меру пресечения в виде заключения под стражу. Судьба еще троих активистов-забастовщиков решается. Акция протеста возникла из-за недовольства сотрудников заработной платой.

