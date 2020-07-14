После беспорядков на Амурском ГПС возбуждено еще одно уголовное дело

Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области

Территория стройплощадки Амурского газоперерабатывающего завода оцеплена после конфликта руководства с сотрудниками. Первое дело было возбуждено по статье хулиганство, причиной для второго послужили массовые беспорядки.

Конфликт возник из-за условий оплаты патентов на трудовую деятельность для иностранных лиц, касающихся возмещения их оплаты: сотрудниками подрядной организации ООО "Ренейссанс Хэви Индастриз" являются преимущественно граждане Узбекистана. В ходе инцидента 13 июля, в котором участвовало около 300 человек, был нанесен ущерб офисным помещениям компании.

Строительство Амурского ГПЗ планируется завершить к 2025 году: тогда завод заработает на полную мощность. Он будет производить более 40 млрд куб. м газа ежегодно, включая крупнейшее в мире производство гелия.



Видео: Youtube/Амур Инфо