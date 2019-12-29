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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

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Сотрудница полиции пробудет под стражей два месяца.

Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной меры пресечения 

прокомментировали представители закона

Фигурантку дела подозревают в преступлении по  ч. 6 ст. 290 УК РФ. В течение двух месяцев женщина пробудет под стражей. Известно, что расследованием занимается СК РФ. Ущерб от действий сотрудницы полиции оценивается в 13 млн рублей.

Ранее в Петербурге через суд намерены закрыть табачный киоск у школы.
 

Теги: мвд, пенсионное обеспечение, светлана алешина
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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