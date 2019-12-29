Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

Сотрудница полиции пробудет под стражей два месяца.

Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

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Фигурантку дела подозревают в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В течение двух месяцев женщина пробудет под стражей. Известно, что расследованием занимается СК РФ. Ущерб от действий сотрудницы полиции оценивается в 13 млн рублей.

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