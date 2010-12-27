Вчера мужчина убил полковника юстиции Владислава Капустина.

В среду, 3 октября, стало известно, что Суд арестовал на 2 месяца петербуржца, зарезавшего сотрудника СК. Об этом сообщает 78.ru.

По словам очевидцев, больше всего на заседании Сергей Григорьев переживал, что соседка сдаст его комнату, пока его не будет. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Григорьеву меры пресечения. По словам юристов, петербуржцу могут дать пожизненное.

Напомним, что во вторник, 1 октября, в Техническом переулке в Москве произошло нападение на полковника Следственного комитета РФ Владислава Капустина . От полученных травм мужчина скончался в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского. о время задержания подозреваемый признался, что сделал это ради матери, у которой, по его словам, отобрали квартиру.

Ранее мы сообщали о том, что зарезавший полковника СК петербуржец состоит на учете в психдиспансере.

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