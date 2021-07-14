Суд арестовал на 15 суток участников драки у метро "Кузьминки" в Москве

Мера пресечения выбрана для шестерых фигурантов.

Кузьминский районный суд Москвы арестовал на 15 суток участников драки у метро "Кузьминки". Меру пресечения представители закона выбрали для шестерых фигурантов расследования. Подозреваемых признали виновными в нарушении правил по собранию или шествию.

Суд признал виновными шестерых задержанных по части 6.1 статьи 20.2 КоАП и назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток. пресс-секретарь суда Карина Каленова

Напомним,что массовый конфликт между мигрантами произошел накануне по Зеленодельской улице в столичном районе Кузьминки. Большая часть участников драки - выходцы из Средней Азии. Правоохранительным органам удалось поймать 103 человека, участвовавших в незаконном мероприятии. В их отношении были составлены административные протоколы за нарушение требований по въезду в РФ и режима пребывания в стране, а также за мелкое хулиганство.

Около 20 мигрантов задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы.

Фото и видео: Telegram/Mash