Суд арестовал мужчину, который напал на четырех пациентов больницы в Колпино

Мужчина не стал возражать против ареста.

Колпинский районный суд арестовал мужчину, который обвиняется в нападении на четырех пациентов больницы №33 в Колпино. Об этом 27 июля сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Виктор Телицин обвиняется в покушении на убийство. По предварительным данным, утром 25 июля он находится в хирургическом отделении и без видимого повода напал на пациентов. Он нанес потерпевшим ножевые ранения. Персонал больницы и потерпевшие сумели выбить нож из рук нападавшего и обездвижить его до приезда полиции.

Телицин и защитник не возражали против ареста. Мужчина останется под стражей до 25 сентября.

По информации "Невских Новостей", потерпевшими стали 63-летняя женщина, а также мужчины в возрасте 21, 34 и 43 лет.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга