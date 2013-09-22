Суд арестовал ингуша, выстрелившего в мужчину на Сенной площади

Октябрьский районный суд арестовал Джовхара Чилиева, выстрелившего в мужчину на Сенной площади. Он подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Напомним, в ночь со вторника на среду в полицию поступило сообщение о стрельбе на площади. На месте был задержан 26-летний мужчина. У него изъяли травматический пистолет. Задержанный подозревается в том, что он выстрелил в 24-летнего оппонента. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, конфликт произошел из-за девушки.
Ранее мы писали, что массовая драка на Думской улице завершилась стрельбой.
Фото: Piter.tv
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