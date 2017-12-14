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Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Сегодня, 10:17
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lesjasap

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

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Мужчина продолжает числиться в должности руководителя ведомства.

Московский суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей. Речь идет о собственности генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщили в "ТАСС" собственные источники.

Офицера обвиняют в преступлении, связанном с мошенничеством в особо крупном размере. Аресту подверглись земельные участки, объекты недвижимости. Такая мера является обеспечительной для расследования уголовного дела. Арсланов уже обжаловал постановление в вышестоящей инстанции

Поэтому в силу решение об аресте не вступило

прокомментировали в ведомстве

Напомним, что подозреваемый продолжает занимать должность в Генштабе, но временно взял отпуск. Фактически мужчина сейчас не выполняет должностных обязательств. Следствие по делу Арсланова продлено до 6 февраля 2020 года. 

Ранее Piter.tv писал о том, что находившегося под следствием вице-губернатора Тамбовской области нашли мертвым.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: арест имущества, генштаб вс, халил арсланов
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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