Московский суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей. Речь идет о собственности генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщили в "ТАСС" собственные источники.
Офицера обвиняют в преступлении, связанном с мошенничеством в особо крупном размере. Аресту подверглись земельные участки, объекты недвижимости. Такая мера является обеспечительной для расследования уголовного дела. Арсланов уже обжаловал постановление в вышестоящей инстанции
Поэтому в силу решение об аресте не вступило
прокомментировали в ведомстве
Напомним, что подозреваемый продолжает занимать должность в Генштабе, но временно взял отпуск. Фактически мужчина сейчас не выполняет должностных обязательств. Следствие по делу Арсланова продлено до 6 февраля 2020 года.
Ранее Piter.tv писал о том, что находившегося под следствием вице-губернатора Тамбовской области нашли мертвым.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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