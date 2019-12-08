Находившегося под следствием вице-губернатора Тамбовской области нашли мертвым

Мужчина выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, погиб. Рано утром 8 декабря мужчина выпал из окна квартиры на пятом этаже. Следственное управление СК по Тамбовской области начало проверку по факту смерти Чулкова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Вице-губернатора задержали 16 октября по подозрению в мошенничестве. 46-летнего чиновника обвинили в хищении имущества комплекса "Рассказовский рынок", принадлежащего государству. По решению суда Чулкова поместили под домашний арест.

С 2004 года погибший возглавлял комитет по управлению имуществом Тамбовской области. В 2008 году его назначили на пост заместителя главы администрации области.

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