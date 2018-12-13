Суд арестовал имущество экс-главы УК "Пулково" Владимира Якушева

Мужчина отдаст имуществом долг городу в размере 50 миллионов рублей.

Петербургский суд арестовал имущество Владимира Яковлева. К такому постановлению инстанция пришла в ходе рассмотрения иска о загрязнении реки Новая.

Фигуранта расследования обвиняют как бывшего главу управляющей компании аэропорта "Пулково". Следствие считает, что мужчина должен возвратить городу 50 миллионов рублей в качестве ущерба от деятельности фирмы. Отметим, что на Яковлева записаны два автомобиля, самолет и вертолет. По мнению представителей Прокуратуры, должностное лицо нарушил требования охраны окружающей среды.

Судебное разбирательство началось после информации о сливе запрещенных объемов веществ в реку. Опасным веществом обрабатывали воздушные средства, а также воздушно-взлетные полосы аэропорта. Затем загрязненную смесь сливали в Новую. После подобных действий местные жители стали жаловаться на мертвых водоплавающих и рыб. Ущерб городу оценен в 150 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что власти Петербурга намерены оздоровить реку Новая.

Фото и видео: Вконтакте/Александра Щипкова