Суд арестовал и.о. директора водоканала в Буйнакске после массового отравления

Шарипов обвиняется в том, что не организовал должно обслуживание инфраструктуры предприятия.

Дагестанский суд арестовал и.о. директора водоканала в Буйнакске Абдулвагаба Шарипова после массового отравления питьевой водой. В больницы с одинаковыми симптомами, сигнализирующими об отравлении, обратились более трёхсот человек. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по республике Дагестан.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал". цитата из пресс-релиза

Шарипов обвиняется в том, что не организовал должно обслуживание инфраструктуры предприятия — не проводил обеззараживание питьевой воды и производственный контроль ее качества.

Ранее во Владивостоке чиновника мэрии арестовали за взятку. Известно, что Денис Резанов будет находиться под стражей два месяца. Он подозревается в организации преступной схемы по переводу муниципальной земли в собственность за денежное вознаграждение.

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