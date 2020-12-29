  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд арестовал и.о. директора водоканала в Буйнакске после массового отравления
Сегодня, 14:09
49
matveyvn

Суд арестовал и.о. директора водоканала в Буйнакске после массового отравления

0 0

Шарипов обвиняется в том, что не организовал должно обслуживание инфраструктуры предприятия.

Дагестанский суд арестовал и.о. директора водоканала в Буйнакске Абдулвагаба Шарипова после массового отравления питьевой водой. В больницы с одинаковыми симптомами, сигнализирующими об отравлении, обратились более трёхсот человек. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по республике Дагестан.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал".

цитата из пресс-релиза

Шарипов обвиняется в том, что не организовал должно обслуживание инфраструктуры предприятия — не проводил обеззараживание питьевой воды и производственный контроль ее качества.

Ранее во Владивостоке чиновника мэрии арестовали за взятку. Известно, что Денис Резанов будет находиться под стражей два месяца. Он подозревается в организации преступной схемы по переводу муниципальной земли в собственность за денежное вознаграждение.

Фото: pixabay.com

Теги: арест, водоканал, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии