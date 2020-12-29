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Во Владивостоке чиновника мэрии арестовали за взятку
Сегодня, 8:58
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lesjasap

Во Владивостоке чиновника мэрии арестовали за взятку

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Должностное лицо подозревается в махинациях с муниципальной землей.

Во Владивостоке чиновника мэрии арестовали за взятку. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета по Приморскому краю. 

Известно, что Денис Резанов будет находиться под стражей два месяца. Он подозревается в организации преступной схемы по переводу муниципальной земли в собственность за денежное вознаграждение. Предположительно, фигурант расследования получил около миллиона рублей от общей суммы в 3,7 млн за махинацию. Известно, что оформление документов происходило от имени льготников, но сами жители региона землю не получали.

В СК РФ уточнили, что обвинение пало на заместителя начальника управления муниципальной собственности Владивостока. Еще одно уголовное дело возбуждено против посредника, которому передавалась вторая часть взятки. Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей.

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Фото: Piter.tv

Теги: арест, взятка, владивосток, денис резанов, коррупция, регионы, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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