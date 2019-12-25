Власти Владивостока объяснили сквозные дыры на Некрасовском путепроводе

Замена тротуарных плит на мосту запланирована на 2021 год.

Власти российского города объяснили сквозные дыры на Некрасовском путепроводе. Журналистам "РИА Новостей" чиновники рассказали, что мост требует полной замены тротуарных плит. Администрации города пришлось временно запретить перемещение пешеходов по данному участку. В мэрии заметили, что знаки о запрещении движения установлены там "давно".

Напомним, что в социальных сетях 24 декабря стал распространяться ролик, на котором видны дыры на мосту во Владивостоке. Под ними очевидец заснял оживленное движение машин.

Слава богу, ребята, слаба богу, что мы живем в России, а не в Америке. Все для людей, все для народа автор ролика

Во Владивостоке пояснили, что пешеходные зоны должны были быть отремонтированы еще до 30 сентября. Работами занимался подрядчик. При начале мероприятий обнаружились скрытые дефекты, участок требует не просто ремонта, а полной замены плит. Новый аукцион на выполнение работ запланирован на 2021 год.

Четыре человека пострадали в ДТП с 16 автомобилями во Владивостоке.