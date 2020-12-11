Травмы получили несовершеннолетний мальчик и его бабушка.

Четыре человека пострадали в ДТП с 16 автомобилями во Владивостоке. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального МВД. По данным чиновников, в списке травмированных есть 14-летний подросток, у него зафиксирован перелом ноги. Все автомобили, участвовавшие в аварии получили механические повреждения, включая пассажирский автобус.

Крупногабаритная техника совершила столкновение с попутно движущимися транспортными средствами. Пострадали водитель и пассажир спецтехники, их зажало в салоне транспортного средства. Кроме того, травмированы два человека, находившихся в автобусе - 14-летний мальчик и его бабушка пресс-служба МВД по Приморскому краю

В пресс-службе администрации города добавили, что одна из женщин получила медицинскую помощь на месте. Пассажирка находилась в момент аварии в автобусе. Известно, что водитель спецтехники двигался со стороны улицы Маковского в направлении города Владивостока. Он не справился с управлением. В настоящее время представители закона устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Видео: YouTube / newsvlru