Петербурженка отсудила более 100 тыс. рублей у химчистки за испорченное пальто

Суд признал, что дефекты на одежде возникли в результате химической чистки.

Жительница Петербурга в суде доказала, что сервис химчистки отдал ей испорченное пуховое пальто. Об этом сообщила объединённая пресс‑служба судов.

История произошла 4 марта 2025 года. Женщина сдала в пункт приёма "Мастер минутка" пуховое пальто, заплатив за химчистку 1800 рублей. Спустя 10 дней вещь вернули с порывами, деформацией ткани и распоротым швом.

Петербурженка направила сервису претензию, но в ответе ей заявили, что дефекты возникли из-за грубой носки изделия. В ходе разбирательства представитель ответчика пояснил, что непосредственно химчистку выполняет компания "Нео сервис", а "Мастер минутка" выступает лишь пунктом приёма и выдачи заказов.

Судебная экспертиза подтвердила, что повреждения появились из‑за нарушений при химической чистке. В частности, из‑за несоблюдения правил ухода, указанных на этикетке. При этом изначальный износ вещи на момент сдачи составлял 30%, а её стоимость с учётом износа оценивалась примерно в 53 тыс. рублей (новое аналогичное пальто стоит порядка 76 тыс. рублей).

По итогам рассмотрения дела суд обязал "Нео сервис" выплатить женщине двукратную стоимость испорченной вещи — 106 603 рубля. Кроме того, в ее взыскали компенсацию морального вреда (10 тыс. рублей), расходы на услуги специалиста (13 тыс. рублей), почтовые расходы, а также штраф в размере 58 301 рубля.

Ранее в Петербурге пациентка отсудила 50 тыс. рублей у больницы за антисанитарию.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)