Суд арестовал главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна

Два месяца подозреваемый будет находиться под домашним арестом.

Судебная инстанция (Кузьминский районный суд) арестовала главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна на два месяца. Этот срок подозреваемый по уголовному делу проведет под домашним арестом. Известно, что мужчина проходит фигурантом расследования по статьям за мошенничество в особо крупном размере и растрату. Вместе с Брюном также подозревается сотрудник научно-практического центра наркологии по Москве, заместитель Брюна по Ассоциации наркологов Владимир Якушев. Следствие считает, что подозреваемые закупали по завышенным ценам тесты и реагенты для определения наркологической и алкогольной зависимости. В том числе эти тесты необходимы для граждан, которые планируют получить водительские права.

Суд Петербурга отпустил мужчину, обвиняемого в убийстве жены в 2007 году.

Фото и видео: Telegram / 112