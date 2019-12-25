Суд Петербурга отпустил мужчину, обвиняемого в убийстве жены в 2007 году

Под домашним арестом мужчина пробудет до 11 сентября 2022 года.

Выборгский суд Петербурга 19 августа отправил под домашний арест Владимира Третьякова, обвиняемого в убийстве супруги весной 2007 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в начале ноября 2007 года Владимир Третьяков на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений убил свою жену. Обвинение ему было предъявлено 17 августа, мужчина вину признает.

Под домашним арестом мужчина пробудет до 11 сентября 2022 года.

Фото: Piter.tv

