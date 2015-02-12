Суд арестовал экс-главу тюремной больницы Саратова по делу о пытках

Два фигуранта расследования будут находиться под стражей до конца января.

Волжский районный суд арестовал экс-руководителей тюремной больницы Саратова по делу о пытках. Об этом журналистам рассказали в инстанции. Мера пресечения бывшему главе отдела безопасности туберкулезного госпиталя и экс-начальнику ОТБ-1 по Саратовской области вечером 26 ноября выбрана мера пресечения. Представители закона уточнили, что подозреваемым по данному расследованию Павлу Гаценко и Сергею Мальцеву назначен одинаковый срок нахождения под стражей.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 25 января 2022 года включительно. пресс-служба суда

В суде уточнили, что поступили материалы уголовного дела в отношении начальника ФКУ ОТБ-1 Павла Гаценко и начальника отдела безопасности ФКУ ОТБ-1 Сергея Мальцева. Мужчины обвиняются по части 3 статьи 33, а также пункту "а" части 2 статьи 132 УК РФ. Речь идет об организации насильственных действий сексуального характера, реализованных группой лиц. Сотрудники регионального ФСИН заметили, что подозреваемые являются уже бывшими представителями ведомства.

Задержан глава крупного производителя аммиака "Тольяттиазота".

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