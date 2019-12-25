Полиция поймала и.о. гендиректора компании Андрея Бобкова.

Задержан глава крупного производителя аммиака "Тольяттиазота". Об этом рассказали журналисты "РБК" со ссылкой на полученное сообщение. Предприниматель пойман сотрудниками правоохранительных органов вечером 26 ноября. Речь идет об исполняющим обязанности генерального директора фирмы Андрее Бобкове.

В настоящее время адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания. пресс-служба предприятия

Напомним, что "Тольяттиазот" является одним из крупнейших на территории РФ производителей удобрений (аммиака и карбамида). На грядущем собрании акционеров бизнесмены рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий управляющей организации "Корпорация "Тольяттиазот" и членов совета директоров "Тольяттазота". Может быть избран новый совет директоров.

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Фото: Piter.tv

