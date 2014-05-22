По уголовным делам о массовом отравлении суррогатным алкоголем предъявлено обвинение 18 лицам

Подозреваемым выбрана мера пресечения.

По уголовным делам о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области предъявлено обвинение 18 лицам. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета. Официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко уточнила, что с 6 по 18 октября пострадали 64 местных жителя. Все пациенты проживали в семи населенных пунктах по региону. В результате из них погибло 34 человека.

В зависимости от степени участия в преступлении фигурантам расследования предъявлены обвинения по статьям 238, 171.1, 171.3 УК РФ. Речь идет о производстве, хранении, реализации товара, который не отвечает требованиям безопасности. Трое подозреваемых заключены под домашний арест. Им также избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

В частности, обвинение предъявлено 29-летнему жителю города Орск. Молодой человек хранил и продавал опасный алкоголь частным клиентам и ИП. Он признал вину в полном объеме и дал подробные показания о сообщниках. Все они заключены под стражу. Обвинение также предъявлено лицам, которые осуществляли закупки и поставки товара в магазины области. Оперативники нашли склады, на которых была размещена алкогольная продукция.

Возбуждено уголовное дело по факту ранения мирной жительницы в результате обстрела ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

