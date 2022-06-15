Суд арестовал экс-гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога"

Мужчина подозревается в превышении полномочий.

Суд арестовал бывшего генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога". По данным правоохранительных органов, мужчину обвиняют по статье за превышение должностных полномочий, которое нанесло государству ущерб в размере 40 миллионов рублей. Подозреваемый заключен под стражу в соответствии с ходатайством ГУ Следственного комитета по региону.

Журналисты из "РИА Новостей" отметили, что речь идет о Геннадии Фролове, который управлял КЖД в период с 2020 по 2021 года. Следствие полагает, что фигурант расследования без получения проектно-сметной документации распорядился выполнить строительно-монтажные работы на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах. При этом мероприятия реализовывались за счет КЖД, а также силами структурных подразделений данного предприятия. После ремонта объекты находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, а также не соответствуют документации.

..Не обеспечил строгое соблюдение законности во время выполнения строительно-монтажных работ…На реконструкцию платформ затрачено более 40 миллионов рублей. пресс-служба СК РФ по региону

Чиновнику предъявлены обвинения по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ.

После реконструкции БДТ подрядчика отправили в колонию за хищение.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

