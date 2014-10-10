После реконструкции БДТ подрядчика отправили в колонию за хищение

Шимберг признал вину и частично возместил ущерб.

Во вторник, 14 июня, Красногвардейский суд Петербурга приговорил генерального директора компании "Театрально-декорационные мастерские" Александра Шимберга к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Шимберга признали виновным в особо крупном мошенничестве на реконструкции Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, передает в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, в декабре 2011 года между Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации в лице Марата Оганесяна и Театрально-декорационными мастерскими был заключен госконтракт на техническое перевооружение театральным оборудованием БДТ. Отметим, что Оганесян позже стал вице-губернатором Петербурга и фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве "Газпром Арены".

На счет Театрально-декорационных мастерских поступили 558 млн рублей в качестве аванса. Шимбирг, будучи гендиректором компании, присвоил часть суммы. Для этого он заключил дополнительные фиктивные соглашения к госконтракту. В 2012 году на счет ТДМ было перечислено еще 32,5 млн рублей. В 2013 году Шимберг подписал документы о приемке работ на 39 млн рублей, зная при этом, что на 2,5 из них никакие работы не выполнялись.

Так, за все время на счет компании поступило 630 млн рублей 2,5 из которых не были потрачены. В 2014 году Шимберг расторг контракт и получил возможность распоряжаться этими 2,5 млн, тем самым причинив ущерб бюджету.

Шимберг признал вину и частично возместил ущерб. Суд удовлетворил гражданский иск на сумму 2,2 млн рублей.

Фото: Piter.tv

