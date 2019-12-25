В Петербурге арестовали главу детского хоккейного клуба за многомиллионную аферу

Он должен был приобрести автобус и агрегат для заливки льда, но этого не сделал.

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под арест президента детского хоккейного клуба "МКМ", обвиняемого в присвоении благотворительных средств. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, мужчина получил от Газпромбанка благотворительную помощь в размере 31,6 млн рублей. Из этих денег 9,6 млн должны были пойти на приобретение нового автобуса Daewoo ВН 120F и агрегата для заливки льда ZАМВОNI 525. В период с 1 марта 2013 года по 31 декабря 2014 года обвиняемый потратил 9,6 млн, не купив указанную технику.

Кроме того, мужчина похитил 3,2 млн рублей, перечислив эти деньги якобы в качестве оплаты за поставку фуфаек, гамашей, спортивной одежды. Еще 2 млн рублей – якобы по договору беспроцентного займа. Следователи сочли эти и ряд других трат хищением.

Обвиняемый препятствовал расследованию дела, пытаясь скрыть вещественные доказательства, и склонял следователя к даче заведомо ложных показаний.

Следствие ходатайствовало о замене подписки о невыезде на арест. Суд удовлетворил это ходатайство, заключив мужчину под стражу до 8 апреля.

Ранее суд арестовал обвиняемого в деле о хищении недвижимости в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV