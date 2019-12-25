Суд арестовал обвиняемого в деле о хищении недвижимости в центре Петербурга

Мужчина сделал поддельные документы. В том числе паспорт сотрудника Смольного.

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Юрию Ставскому, обвиняемому в мошенничестве с государственной недвижимостью в Петербурге. Об этом 26 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По информации следствия, Ставский совместно с неустановленными лицами изготовил подложные документы для хищения нежилого помещения на Тверской улице, 14, литера А. Стоимость объекта — не менее 12 млн рублей. Мужчина подделал договор купли-продажи, составленный от Комитета имущественный отношений Петербурга в лице АО "Фонд имущества СПб". Также Ставский сделал поддельный паспорт представителя КИО и предоставил документы в МФЦ Адмиралтейского района. Право собственности на помещение 11-го октября 2018-го года было зарегистрировано на В.

Аналогичную схему обвиняемый использовал для помещения на Невском проспекте, 130, литера А. Его стоимость составляет не менее 38 млн рублей. Ставский выдавал себя за Б., на которого зарегистрировано право собственности в сентябре 2018-го года.

Фигурант уголовного дела просил домашний арест, но его заключили под стражу до 2 апреля 2021 года.

Накануне в Петербурге прошли обыски по уголовному делу о хищении государственного имущества на 300 млн рублей.

Фото: Piter.TV