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В Петербурге проходят обыски по делу о хищении недвижимости Смольного
Сегодня, 11:50
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В Петербурге проходят обыски по делу о хищении недвижимости Смольного

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Недвижимость принадлежит комитету имущественных отношений Петербурга.

Утром 25 февраля Управление экономической безопасности и Главное следственное управление ГУ МВД проводит обыски по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом Piter.TV узнал от источника. По предварительным данным, речь идет о хищении объектов недвижимости, которые принадлежат Петербургу. 

По нашей информации, обыски проводятся в зданиях на Фурштадтской улице, Невском проспекте, Тверской, 9-й Советской, Таврической. 

Детали пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, недвижимость, обыски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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