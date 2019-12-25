В Петербурге проходят обыски по делу о хищении недвижимости Смольного

Недвижимость принадлежит комитету имущественных отношений Петербурга.

Утром 25 февраля Управление экономической безопасности и Главное следственное управление ГУ МВД проводит обыски по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом Piter.TV узнал от источника. По предварительным данным, речь идет о хищении объектов недвижимости, которые принадлежат Петербургу.

По нашей информации, обыски проводятся в зданиях на Фурштадтской улице, Невском проспекте, Тверской, 9-й Советской, Таврической.

Детали пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала.

Фото: Piter.TV