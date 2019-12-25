  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд арестовал Даниила Кена на неделю за пост во "ВКонтакте"
Сегодня, 9:45
106
nadezhda_sib

Суд арестовал Даниила Кена на неделю за пост во "ВКонтакте"

0 0

Активист уведомил пользователей о проведении митинга, назвал место и время его начала.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности политического активиста, лидера "Альянса учителей" Даниила Кена. Поводом для этого стал пост в "ВКонтакте". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пост был опубликован на странице Кена 21-го января 2021. Активист осудил запугивание школьников и студентов, которые хотят выразить свое мнение на улицах и площадях. Также он упомянул время и место проведения несанкционированной протестной акции, которая прошла 23 января. Протокол в отношении мужчины составили в день суда, 2 февраля. 

Суд назначил наказание в виде ареста на 7 суток.

Фото: ВКонтакте / Даниил Кен

Теги: активист, арест, митинг, пост в вк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии