В Петербурге задержали лидера "Альянса учителей" Даниила Кена

По словам активиста, на него оформляют протокол за пост в социальных сетях.

Политический активист, лидер движения "Альянс учителей" Даниил Кен сообщил о задержании сотрудниками полиции. Об этом он написал на своей страничке в Twitter 2-го февраля.

В 10:00 он должен был присутствовать на заседании Выборгского районного суда на деле о "совершении неуважения к суду", однако мужчину на входе задержала полиция.

Сижу в 1 отделе полиции. Оформляют ч.2 ст. 20.2 за этот пост. написал Даниил Кен

В посте на странице в "ВКонтакте" от 21 января активист осудил запугивание школьников и студентов, которые хотят выразить свое мнение на улицах и площадях. Также он упомянул время и место проведения несанкционированной протестной акции, которая прошла 23 января.

Фото: Twitter / Даниил Кен