В Петербурге суд арестовал 100% активов транспортной компании "Деловых линий"

Ответчиками по иску выступают три компании – ООО "0578 Холдинг", ООО "ДЛ-Транс" и Doglemor Trade Limited.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что в Петербурге арестовали 100% активов транспортной компании "Деловых линий". Соответствующее решение вынес арбитражный суд Северной столицы.

Согласно документам, по соответствующему иску выступают три компании – ООО "0578 Холдинг", ООО "ДЛ-Транс" и Doglemor Trade Limited. Истец требует признать решение Лондонского международного третейского суда о взыскания с сооснователя "Деловых линий" 58 млн долларов.

Данный вопрос и определение об обеспечении касается учредителей и не сказывается на операционной деятельности Группы. Логистический оператор продолжает работать в обычном режиме, оказывая бесперебойный и качественный сервис на всей территории России Пресс-служба ГК "Деловые Линии".

В настоящий момент, "Деловым линиям" запрещено регистрировать и осуществлять сделки. Отметим, что компания является одним из крупнейших игроков на рынке логистики.

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