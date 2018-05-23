Суд Санкт-Петербурга вынес приговор мастеру за смерть двоих рабочих

К летальному исходу рабочих привела его безответственность.

Московский районный суд Петербурга вынес приговор мастеру строительно-монтажных работ компании "СК ТИТАН". По его вине трех рабочих придавила бетонная плита. Об этом 2-го июля сообщила объединенная пресс-служба Северной столицы.

Мастер плохо организовал производство строительных работ и ненадежно закрепил конструкции. В результате этого 21 декабря 2018 с девятого этажа здания на биотуалеты упала бетонная плита. Это произошло по адресу 1-й Предпортовый проезд дом 11 корпус 1.

Два мигранта скончались на месте, третий человек серьезно пострадал.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре на стройплощадке жилого комплекса на проспекте Ветеранов.

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