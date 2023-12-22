Суд Петербурга арестовал адвоката, причастного к убийству в 2000 году

Фигуранта задержали 26 марта, в тот же день ему предъявили обвинение.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего адвоката А., который подозревается в причастности к убийству в 2000 году. Ему вменяются пп. "б", "з" чч. 4, 5 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.06.1996 №63-ФЗ). Об этом сообщили 27 марта в пресс-службе объединенных городских судов.

Фигуранта задержали 26 марта, в тот же день ему предъявили обвинение. Вину не признал. А. и защита просили избрать домашний арест, однако его отправили в СИЗО до 25 мая.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину задержали в одном из домов по улице Садовая в деревне Глинка Тосненского района Ленобласти.

А., путем уговоров, сообщив Я. информацию о даче М. в качестве свидетеля показаний, изобличающих А., В., Я. и иных участников банды по уголовному делу, склонил Я. совершить организацию убийства М., на что получил согласие. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Фото: Piter.TV