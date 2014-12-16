Петербургские следователи раскрыли дело об убийстве в Павловске 20-летней давности

Фигурант дела дал признательные показания на видео.

Следственный отдел и криминалисты Пушкинского района Северной столицы установили личность подозреваемого в совершении убийства 20-летней давности. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Как полагают в следствии, в мае 2005 года фигурант дела, пребывая в квартире дома по Детскосельской улице в Павловске, поссорился со своим знакомым. В результате словесной перепалки началась драка. Обвиняемый нанес потерпевшему по меньшей мере 2 удара в область головы. Смерть знакомого наступила случайно из-за полученных телесных повреждений.

Злоумышленнику предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления он признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы сообщали, что петербуржца отправили в СИЗО за интимную переписку с девочкой, не достигшей 12 лет.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу