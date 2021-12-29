Суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против почетного консула Непала

Терентьев незаконно купил половину уставного капитала "Петербургских отелей" почти за 300 млн рублей и перекупил 15-миллионный долг "Уютного дома" у "Проками".

В Петербурге Смольнинский суд зарегистрировал уголовное дело об мошенничестве и отмывании денег. Фигурантом этого дела является почётный консул Непала Александр Терентьев, передает объединенная пресс-служба судов города 11 февраля.

По данным суда, в 2016 году между 26 октября и 25 ноября, Терентьев, злоупотребив доверием, незаконно купил половину уставного капитала "Петербургских отелей" почти за 300 млн рублей и перекупил 15-миллионный долг "Уютного дома" у "Проками".

После этого он стал единственным владельцем "Петербургских отелей". По версии следствия, после этого он купил право единоличного владения дочерней "Гостиницы на Садовой", стоимость которой оценивается не менее чем 783,4 млн рублей. А кроме того, ему вменяется легализация имущества на сумму не менее 1,09 млрд рублей.

Отметим, что к производству уголовное дело еще не принято.

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Фото: Piter.tv

