"Невский пассаж" оштрафовали на 200 тысяч рублей за рекламу на окнах

Владельцы не знали, что размещение клеевой пленки надо согласовывать.

Куйбышевский районный суд оштрафовал владельца "Пассажа" на Невском проспекте. На объекте культурного наследия провели работы без согласования, и КГИОП обратился в суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Под охраной находятся материалы отделки фасадов, заполнение оконных и дверных проемов, единообразие цветового решения. Во время проверки оказалось, что в оконных проемах разместили изображения геометрических фигур. Клеевая пленка заняла всю площадь остекления. КГИОП свое разрешение на проведение работ не давал.

Защитник ООО "Невский Пассаж" говорил о том, что такие работы не нужно согласовывать, так как они не причиняют вреда объекту. Истец возражал, так как такое размещение рекламы "существенно искажает облик объекта, который расположен в центре города". Юрлицо оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Фото: ВКонтакте / Торговый дом Пассаж / Аким Соколовский