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Суд Петербурга закрыл сайты по продаже фальшивых медсправок о прохождении теста на COVID-19
Сегодня, 16:26
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Суд Петербурга закрыл сайты по продаже фальшивых медсправок о прохождении теста на COVID-19

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Доступ на сайты уже ограничен на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

Кронштадтский районный суд Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании распространяемой в интернете информации о продаже нелегальных медицинских справках о прохождении теста на COVID-19, запрещённой на территории России. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов города. 

Так, на двух сайтах была обнаружена информация о продаже медсправок о прохождении теста на коронавирус в дистанционной форме без обращения в медучреждение. 

Стоит отметить, что доступ на сайты уже ограничен на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

Ранее мы писали, что петербургский суд запретил сайт с эротическим аниме про учителя и ученика. 

Фото: Piter.tv 

 

Теги: липовые медицинские справки, сайт, суд петербурга
Категории: Лента новостей,

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