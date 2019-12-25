Суд Петербурга закрыл сайты по продаже фальшивых медсправок о прохождении теста на COVID-19

Доступ на сайты уже ограничен на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Кронштадтский районный суд Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании распространяемой в интернете информации о продаже нелегальных медицинских справках о прохождении теста на COVID-19, запрещённой на территории России. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Так, на двух сайтах была обнаружена информация о продаже медсправок о прохождении теста на коронавирус в дистанционной форме без обращения в медучреждение.

Стоит отметить, что доступ на сайты уже ограничен на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ранее мы писали, что петербургский суд запретил сайт с эротическим аниме про учителя и ученика.

Фото: Piter.tv