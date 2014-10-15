Организатором незаконной постановки иностранцев на миграционный учет в Петербурге оказался сотрудник УМВД

Он действовал в группе.

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу до 18 ноября соучастника незаконной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Ему вменяют п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 13 октября.

Следствие полагает, что не позднее 17 августа текущего года С. и другие лица организовали незаконный въезд в Россию иностранцев или лиц без гражданства и постановку на миграционный учет. Они действовали от имени двух ИП и получали доход.

Двое участников занимались координационной деятельностью по предоставлению фиктивных документов в филиал ФГУП "Паспортно-визовый центр" МВД России. Фигурант дела, являясь старшим участковым полиции УМВД России по Центральному району, осуществлял общее покровительство преступной деятельности.

Сотрудника полиции задержали 12 октября. Он не признал вину.

Фото: Piter.TV